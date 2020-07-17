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Ермошина об объединении штабов Цепкало, Бабарико и Тихановской: «Это принцип не олимпийский, а физкультурный»
17.07.2020 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина поделилась мнением об объединение штабов
«Люди участвуют в выборах для того, чтобы победить. А всякое объединение, что это? Это говорит о том, что кандидаты, участвующие в выборах, не нацелены на победу, что они участвуют только ради того, чтобы кого-то поддержать. Понимаете, это принцип не олимпийский, а физкультурный.
Они все участвуют, если вы почитаете их выступления, исключительно для того, чтобы назначить новые выборы.
Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица — действующего президента. Только один он один хочет работать президентом, остальные не хотят. Они хотят новые выборы, поэтому если избиратель считает, что он может существовать в постоянной предвыборной кампании, если он считает, что у нашего государства есть лишние 20 миллионов долларов, более того, я скажу 40 миллионов как минимум, потому что демократы на выборы деньги не жалеют. Это диктатура жалеет. А там уже пойдет по полной финансирование, поэтому если общество считает, что мы можем потратить эти деньги, то это их кандидат», – сказала Ермошина специально для «
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Ермошина об объединении штабов Цепкало, Бабарико и Тихановской: «Это принцип не олимпийский, а физкультурный»
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина поделилась мнением об объединение штабов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы...
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