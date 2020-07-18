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Денис Щербицкий: «БАТЭ не имеет права на подобные неудачные серии. И сегодня выкладывались на поле»
19.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь БАТЭ
– Эмоции особенные, принимая во внимание, что в трех предыдущих турах мы набрали лишь одно очко. До перерыва игра была равной, может, даже на отдельных отрезках соперники лучше контролировали мяч. Но мы грамотно провели контратаки, забили. А во втором тайме в целом действовали по счету, хотя продолжали идти вперед, создали несколько стопроцентных шансов.
Ехали в Брест только за победой. Прекрасно понимаем: БАТЭ не имеет права на подобные
Хотелось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Я долго отсутствовал из-за травмы, и именно «сухие» матчи помогают получить дополнительный заряд уверенности. Думаю, теперь набирать кондиции, нужную форму буду еще быстрее. Ну и, надеемся, сегодняшний положительный результат позволит раскрепоститься и в дальнейшем играть качественнее и успешнее! – сказал Щербицкий.
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий поделился мнением о матче против «Руха» (3:0).
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