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Кирилл Альшевский: «Милич заболел. У него температура, но это не связано с событиями за последние полгода. Просто заболел»

19.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о болезни Неманьи Милича.

- Сегодня БАТЭ сыграл в пять защитников. Назовите причины этого хода: кадровые проблемы, последние выступления «Руха» или что-то еще?

– Не скажу, что кадровые проблемы. У нас все-таки большая обойма футболистов, которые способны выполнять все те задачи, которые перед нами стоят. Там есть, конечно, нюансы: мы попытались сыграть за счет сильных своих качеств и сильных качеств нашего оппонента. По большому счету, нам это удалось.

- Назовите причину отсутствия Милича?

– Он заболел. У него температура, но это не связано с событиями за последние полгода. Просто заболел, – сказал Альшевский.

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