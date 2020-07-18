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Кирилл Альшевский: «Милич заболел. У него температура, но это не связано с событиями за последние полгода. Просто заболел»
19.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ
- Сегодня БАТЭ сыграл в пять защитников. Назовите причины этого хода: кадровые проблемы, последние выступления
– Не скажу, что кадровые проблемы. У нас все-таки большая обойма футболистов, которые способны выполнять все те задачи, которые перед нами стоят. Там есть, конечно, нюансы: мы попытались сыграть за счет сильных своих качеств и сильных качеств нашего оппонента. По большому счету, нам это удалось.
- Назовите причину отсутствия
– Он заболел. У него температура, но это не связано с событиями за последние полгода. Просто заболел, – сказал Альшевский.
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Кирилл Альшевский: «Милич заболел. У него температура, но это не связано с событиями за последние полгода. Просто заболел»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о болезни Неманьи Милича.
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