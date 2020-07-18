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Кирилл Альшевский: «Шахтер», конечно, мощно смотрится, и это нужно признать»
19.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ
- Кого из соперников вы считаете основными оппонентами в борьбе за чемпионство? «Шахтер»,
– Все, кто находится в верхней части таблицы, 100% являются нашими оппонентами, надеюсь, за первое место. Так сейчас кого-то выделить не могу. Мы шли на первом месте, у нас был большой отрыв и, в принципе, ничего не предвещало. В итоге мы идем на втором месте, даже может потенциально на третьем. Поэтому здесь сказать, кто и когда может выстрелить, сложно.
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением об основных конкурентах команды.
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