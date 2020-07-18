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Кирилл Альшевский: «Шахтер», конечно, мощно смотрится, и это нужно признать»

19.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением об основных конкурентах команды.

- Кого из соперников вы считаете основными оппонентами в борьбе за чемпионство? «Шахтер», «Неман» или кто-то из команд пониже?

– Все, кто находится в верхней части таблицы, 100% являются нашими оппонентами, надеюсь, за первое место. Так сейчас кого-то выделить не могу. Мы шли на первом месте, у нас был большой отрыв и, в принципе, ничего не предвещало. В итоге мы идем на втором месте, даже может потенциально на третьем. Поэтому здесь сказать, кто и когда может выстрелить, сложно.

«Шахтер», конечно, мощно смотрится, и это нужно признать. При этом я думаю, что в игре с ними мы могли добиться чуть-чуть большего, хотя игра была достаточно хорошая. В принципе, все еще впереди. Не то, чтобы целый круг, но его большая часть, – сказал Альшевский.

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением об основных конкурентах команды.
 
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