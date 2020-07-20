Вероника Цепкало: «Обращаемся к Мирному, Азаренко, Домрачевой. С помощью вас хотим донести до общества, насколько важно провести изменения в Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало обратилась к известным белорусам.

«Планируем запустить новую инициативу. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и наши спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко, Дарья Домрачева. Наши писатели, такие как Светлана Алексиевич.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе. С помощью вас мы бы хотели донести до общества, насколько важно в этот момент провести изменения в нашей стране. Мы всех приглашаем к нам присоединиться. Чем больше таких популярных и значимых для Беларуси людей будет в нашем объединенном штабе, тем больше внимания будет к нашей деятельности, к кандидату Светлана Тихановская», – сказала Цепкало в эфире « Радыё Свабода ».

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