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Вероника Цепкало: «Обращаемся к Мирному, Азаренко, Домрачевой. С помощью вас хотим донести до общества, насколько важно провести изменения в Беларуси»

21.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало обратилась к известным белорусам.

«Планируем запустить новую инициативу. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и наши спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко, Дарья Домрачева. Наши писатели, такие как Светлана Алексиевич.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе. С помощью вас мы бы хотели донести до общества, насколько важно в этот момент провести изменения в нашей стране. Мы всех приглашаем к нам присоединиться. Чем больше таких популярных и значимых для Беларуси людей будет в нашем объединенном штабе, тем больше внимания будет к нашей деятельности, к кандидату Светлана Тихановская», – сказала Цепкало в эфире «Радыё Свабода».

Основатель крупной IT-компании катается на лыжах, ходит на яхте, управляет байком, самолетом и мотивирует на ЗОЖ своих сотрудников

 
 
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Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало обратилась к известным белорусам.
 
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