Суркис о Луческу – фанатам: «Я ####### 1,5 млрд в киевское «Динамо». Свои вложите и берите, кого хотите»

Источник материала: Tribuna.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис во время встречи с ультрас киевлян ответил на критику касательно назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера.

«Идите и работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый.

Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб ####### (вложил – прим. Tribuna.com) полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.

Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите.

Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное. Но мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену.

Схема простая: все наши важные матчи судило двое арбитров – Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?» – цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «Главком».

Вчера, 23 июля, Луческу официально возглавил киевское «Динамо». Ранее он провел 12 лет в «Шахтере» .

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