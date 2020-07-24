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Суркис о Луческу – фанатам: «Я ####### 1,5 млрд в киевское «Динамо». Свои вложите и берите, кого хотите»
24.07.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент
«Идите и работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый.
Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб ####### (вложил – прим. Tribuna.com) полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.
Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите.
Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное. Но мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену.
Схема простая: все наши важные матчи судило двое арбитров – Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?» – цитирует Суркиса
Вчера, 23 июля, Луческу
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Суркис о Луческу – фанатам: «Я ####### 1,5 млрд в киевское «Динамо». Свои вложите и берите, кого хотите»
Президент «Динамо» Игорь Суркис во время встречи с ультрас киевлян ответил на критику касательно назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера.
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