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Саичич о России: «Но ведь вы – как это называется? Братские народы, да? Или нет?»

24.07.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Городеи» Лазар Саичич рассказал о причинах, по которым он хорошо владеет русским языком, передает «Прессбол».

— У тебя хороший русский. Ты вообще знал его, когда приехал?

— Немного. Базовые слова: «добрый день», «до свидания», «спасибо». Кое-что понимал, но общаться не мог. В школе в Сербии учили русский, но более популярен в качестве второго языка, разумеется, английский.

Вообще, сербы, насколько знаю, быстро учат русский. Тем более я до этого играл в Чехии. Там тоже язык славянской группы, хотя и сложнее. В Беларуси мне намного легче во всех отношениях. К тому же моей семье всегда была более близка Россия, ее история и традиции.

— Россия и Беларусь — это разные страны.

— Да, разумеется, я об этом знал. Но ведь вы — как это называется? Братские народы, да? Или нет?

— Ну, русские и с украинцами исторически братские.

— Ой, это уже политика. В бывшей Югославии тоже с этим все сложно, – Саичич.

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Полузащитник «Городеи» Лазар Саичич рассказал о причинах, по которым он хорошо владеет русским языком, передает «Прессбол».
 
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