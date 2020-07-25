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"Манчестер Сити" получит 300 млн фунтов на трансферы
25.07.2020 13:44 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT300 миллионов фунтов стерлингов. Именно столько руководство "Манчестер Сити" выделит на трансферы главному тренеру серебряного призера Английской премьер-лиги. Хосеп Гвардиола планирует приобрести двух центральных защитников и хавбека на замену Лерою Сане, ушедшему в "Баварию".
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300 миллионов фунтов стерлингов. Именно столько руководство "Манчестер Сити" выделит на трансферы главному тренеру серебряного призера Английской премьер-лиги. ...
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