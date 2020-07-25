|
Футбольная суббота на "Беларусь 5". Для болельщиков в эфире сразу три поединка
25.07.2020 13:44 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT19-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя матчами. "Неман", у которого уже 9 побед, в гостях сразится с аутсайдером турнира "Белшиной". Двумя часами ранее " Ислочь" сыграет с брестским "Динамо". Завершится игровой день поединком между "Динамо- Минск" и "Городеей" . Все матчи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя матчами. "Неман", у которого уже 9 побед, в гостях сразится с аутсайдером турнира "Белшиной". ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)