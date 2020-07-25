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Футбольная суббота на "Беларусь 5". Для болельщиков в эфире сразу три поединка

25.07.2020 13:44 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

19-й тур чемпионата Беларуси по футболу  продолжится сегодня тремя матчами.  "Неман",  у которого уже 9 побед,  в гостях сразится с аутсайдером турнира "Белшиной".  Двумя часами ранее  " Ислочь" сыграет с брестским "Динамо".  Завершится игровой день поединком между "Динамо- Минск" и "Городеей" . Все матчи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
 
Теги: Минск
 
 
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19-й тур чемпионата Беларуси по футболу  продолжится сегодня тремя матчами. "Неман",  у которого уже 9 побед,  в гостях сразится с аутсайдером турнира "Белшиной". ...
 
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