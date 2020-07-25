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Лукашенко на открытии ФОК в Марьиной горке: «Вы должны выдать нам на-гора 20 человек в Минск, чтобы мы продолжили их готовить и делать настоящих рекордсменов»
25.07.2020 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии современного комплекса ФОК в Марьиной Горке определил задачи для руководства нового спортивного объекта.
«Здесь готовятся олимпийские чемпионы и если вы, школа олимпийского резерва, не выдаете нам на-гора каждый год по 20-30 человек, значит, вы зря едите хлеб. Поэтому имейте ввиду, что вы здесь не просто должны восстановить футболистов и научить плавать, вы должны в Минск нам выдать два десятка человек, из которых мы уже будем делать настоящих рекордсменов», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на
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