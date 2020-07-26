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«МЮ» и «Челси» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
26.07.2020 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В заключительном туре
Таким образом, «синие» и манкунианцы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.
Ранее участие в
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В заключительном туре АПЛ «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), а «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» (2:0).
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