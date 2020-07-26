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«МЮ» и «Челси» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

26.07.2020 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В заключительном туре АПЛ «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), а «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» (2:0).

Таким образом, «синие» и манкунианцы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.

Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили «Ливерпуль», ставший чемпионом АПЛ, и «Манчестер Сити», занявший второе место.

 
 
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В заключительном туре АПЛ «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), а «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» (2:0).
 
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