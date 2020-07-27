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«Стэнлес» обыграл БГУ и поднялся на первое место в группе А

27.07.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Стэнлес» обыграл БГУ и поднялся на первое место в группе А
Пинский «Стэнлес» продолжает радовать своих поклонников: в субботу команда одержала очередную победу и поднялась на первое место в группе А.

Пинчане обыграли студентов из Минска со счетом 3:1. Уверенное преимущество удалось заработать уже в начале матча благодаря голам Дмитрия Малащицкого и Виталия Рушницкого.

После 12 туров «Стэнлес» расположился на первом месте с 26 очками. У идущих вторыми «Барановичей» на один пункт меньше, однако они имеют матч в запасе.

Также отметим, что победу в минувшие выходные одержала еще одна пинская команда — «Полесье». В рамках второго тура чемпионата Брестской области пинские футболисты разгромили «Новую Припять» из Ольшан со счетом 4:1.

Фото: группа ВКонтакте «Футбольный клуб «Стэнлес» Пинск»

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