«Стэнлес» обыграл БГУ и поднялся на первое место в группе А

Источник материала: Полесская правда



Пинский «Стэнлес» продолжает радовать своих поклонников: в субботу команда одержала очередную победу и поднялась на первое место в группе А.

Пинчане обыграли студентов из Минска со счетом 3:1. Уверенное преимущество удалось заработать уже в начале матча благодаря голам Дмитрия Малащицкого и Виталия Рушницкого.

После 12 туров «Стэнлес» расположился на первом месте с 26 очками. У идущих вторыми «Барановичей» на один пункт меньше, однако они имеют матч в запасе.

Также отметим, что победу в минувшие выходные одержала еще одна пинская команда — «Полесье». В рамках второго тура чемпионата Брестской области пинские футболисты разгромили «Новую Припять» из Ольшан со счетом 4:1.