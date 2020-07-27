Григорий Родченков: «Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью отстранить Россию от летней Олимпиады-2020 в Токио .

«Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений и допуска отдельных спортсменов.

Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи-2014, занимались подделкой базы данных Московской лаборатории. Это было последовательная фальсификация, они занимались ей день за днем. Это мошенничество невероятных масштабов. Эта страна вообще ничему не научилась.

То, что случилось в России – это вершина допинга. Ни одна страна такого бы не смогла достичь по уровню мошенничества, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпийские игры в Сочи были проектом Владимира Путина , наши ресурсы были безграничны.

В российской легкой атлетики тоже было невероятное мошенничество с делом Лысенко. Сейчас World Athletics хочет навсегда отстранить русских. И это абсолютно правильно. В российской легкой атлетике так – если ты не напрямую принимаешь допинг, то как минимум в этом замешан», – рассказал Родченков.

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