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Салах – Ловрену: «Очень тебя люблю. Нам будет тебя не хватать»

27.07.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах записал прощальное обращение к защитнику Деяну Ловрену, который перешел в «Зенит».

«Не знаю, как сказать, мой друг. Ты не знаешь, какие я сейчас испытываю чувства, но нам всем будет тебя не хватать. Особенно мне.

Ты невероятный игрок и замечательный друг. Я очень тебя люблю. Ты был потрясающим как на поле, так и вне его. Спасибо за все, что ты сделал для клуба, для меня.

Желаю тебе всего самого наилучшего в будущем, хорошей карьеры, чтобы ты наслаждался временем в новом клубе со своей семьей. Спасибо, скоро увидимся», – сказал Салах.

Напомним, что Ловрен подписал с «Зенитом» контракт сроком на три года.

Ловрена нужно брать вместе с Салахом. У них давний броманс с постоянными шутками и ревностью

У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии

 
 
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах записал прощальное обращение к защитнику Деяну Ловрену, который перешел в «Зенит».«Не знаю, как сказать, мой друг.
 
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