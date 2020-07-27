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Салах – Ловрену: «Очень тебя люблю. Нам будет тебя не хватать»
27.07.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
«Не знаю, как сказать, мой друг. Ты не знаешь, какие я сейчас испытываю чувства, но нам всем будет тебя не хватать. Особенно мне.
Ты невероятный игрок и замечательный друг. Я очень тебя люблю. Ты был потрясающим как на поле, так и вне его. Спасибо за все, что ты сделал для клуба, для меня.
Желаю тебе всего самого наилучшего в будущем, хорошей карьеры, чтобы ты наслаждался временем в новом клубе со своей семьей. Спасибо, скоро увидимся», – сказал Салах.
Напомним, что Ловрен
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах записал прощальное обращение к защитнику Деяну Ловрену, который перешел в «Зенит».«Не знаю, как сказать, мой друг.
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