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Тумилович про то, что белорусы в 90-е ходили в лаптях: «Это Лукашенко в лаптях приехал в Минск, в спортивном костюме»

28.07.2020 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о высказываниях Александра Лукашенко.

– На каждой встрече с общественность Лукашенко вспоминает о 90-х, говорит, что тогда белорусы ходили в лаптях, страна была бедная. Какие эмоции вызывают у вас эти слова?

– В лаптях это он приехал в Минск, в спортивном костюме. И как он выиграл свои первые выборы, прекрасно знают люди из его окружения. Но где они сейчас? Кто-то пропал, кого-то нет в живых, а кто-то глубоко и далеко задвинут.

Лукашенко поймал свою риторику, вспоминает 90-е. Так лучше взгляните на результаты его правления за 26 лет – обещания, задачи, цели. Что выполнено, что нет. Вот это важнее, – сказал Тумилович.

«Кому-то пора заканчивать. От долгого нахождения у власти потерян рассудок». Тумилович – первый топ из футбола, кто жестко против Лукашенко

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Теги: Минск
 
 
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 Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о высказываниях Александра Лукашенко.
 
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