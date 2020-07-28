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Тумилович про то, что белорусы в 90-е ходили в лаптях: «Это Лукашенко в лаптях приехал в Минск, в спортивном костюме»
28.07.2020 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о высказываниях Александра Лукашенко.
– На каждой встрече с общественность Лукашенко вспоминает о 90-х, говорит, что тогда белорусы ходили в лаптях, страна была бедная. Какие эмоции вызывают у вас эти слова?
– В лаптях это он приехал в Минск, в спортивном костюме. И как он выиграл свои первые выборы, прекрасно знают люди из его окружения. Но где они сейчас? Кто-то пропал, кого-то нет в живых, а кто-то глубоко и далеко задвинут.
Лукашенко поймал свою риторику, вспоминает 90-е. Так лучше взгляните на результаты его правления за 26 лет – обещания, задачи, цели. Что выполнено, что нет. Вот это важнее, – сказал Тумилович.
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Тумилович про то, что белорусы в 90-е ходили в лаптях: «Это Лукашенко в лаптях приехал в Минск, в спортивном костюме»
Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о высказываниях Александра Лукашенко.
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