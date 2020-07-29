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Председатель «Спутника»: «Руководство «Речицадрев» поставило перед клубом задачу – попадание в высшую лигу»

29.07.2020 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Спутника» Олег Монастырский рассказал, что задача клуба в этом сезоне – выход в высшую лигу.

– В прошлом году перед командой стояла задача – достойно выступить в первой лиге. Нам не хотелось бороться за выживание, поэтому была поставлена задача – попасть хотя бы в восьмерку сильнейших. Это документально закрепленное перед стартом сезона требование предприятия «Речицадрев». Мы неплохо шли, но несколько неудачных матчей в концовке откинули команду на шестое место. Но, в целом, задачу выполнили. В принципе, все были довольны таким результатом.

В конце декабря руководство «Речицадрев» поставило перед клубом новую задачу – попадание в высшую лигу. Она тоже была задокументирована. Однако спортивная составляющая в достижении результата – это один вопрос, а процесс лицензирования и финансирования – другой. Руководитель «Речицадрев» дал понять, что при выполнении задач на 2020 год в процессе сезона будут проводиться переговоры и с руководством города, и с градообразующими предприятиями, а также с руководством «Белоруснефти». Думаю, если выполним спортивную задачу, то с лицензированием все будет в порядке. Например, у нас на 80 процентов укомплектованы детские команды, потому что в городе последнее десятилетие, пока не было большого футбола, функционировала ДЮСШ №2. В Речице очень любят футбол, поэтому на сегодня у нас порядка 250 местных воспитанников разных возрастов. Дубль? Многие ребята уезжают учиться, но, думаю, эта проблема решаема. Можно играть более молодыми игроками, потому что для нас сейчас главная задача – развивать воспитанников, – сказал Монастырский.

После первого круга «Спутник» лидирует в «Макслайн – первой лиге» с отрывом в 4 очка от второго места.

По статистике середняки, но уверенно лидируют в Д2. Речица рвется в высшую лигу после 20 лет отсутствия

 
 
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Председатель «Спутника» Олег Монастырский рассказал, что задача клуба в этом сезоне – выход в высшую лигу.
 
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