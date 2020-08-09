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Лексингтон (WTA). В первом круге Азаренко сыграет с Винус, победительница может выйти на Серену. Соболенко сыграет с Бренгл

09.08.2020 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Прошла жеребьевка турнира WTA в Лексингтоне, который стартует в понедельник.

В первом уруге Серена Уильямс (9, WTA) встретится с Бернардой Перой, а победительница выйдет на сильнейшую в матче между Винус Уильямс  (67) и Викторией Азаренко (58). Арина Соболенко (11, WTA) стартует встречей с Мэдисон Бренгл (79).

Полностью сетка здесь.

 

 
 
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