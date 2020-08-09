Лексингтон (WTA). В первом круге Азаренко сыграет с Винус, победительница может выйти на Серену. Соболенко сыграет с Бренгл

Источник материала: Tribuna.com

Прошла жеребьевка турнира WTA в Лексингтоне, который стартует в понедельник.

В первом уруге Серена Уильямс (9, WTA) встретится с Бернардой Перой, а победительница выйдет на сильнейшую в матче между Винус Уильямс (67) и Викторией Азаренко (58) . Арина Соболенко (11, WTA) стартует встречей с Мэдисон Бренгл (79).

Полностью сетка здесь .