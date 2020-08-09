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Лексингтон (WTA). В первом круге Азаренко сыграет с Винус, победительница может выйти на Серену. Соболенко сыграет с Бренгл
09.08.2020 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Прошла жеребьевка турнира
В первом уруге
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Лексингтон (WTA). В первом круге Азаренко сыграет с Винус, победительница может выйти на Серену. Соболенко сыграет с Бренгл
Прошла жеребьевка турнира WTA в Лексингтоне, который стартует в понедельник.
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