Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Команда "Формулы-1" "Макларен" (McLaren) заключила долгосрочный спонсорский контракт с Миорским металлопрокатным заводом, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня McLaren Racing и Miory Steel (ММПЗ-групп) объявили о старте долгосрочного партнерства в рамках сезонов "Формулы-1". Целью партнерства является привлечение внимания к заводу на международном уровне и поддержка развития бренда Miory Steel", - сообщили в пресс-службе.

Начиная с Гран-при Бельгии, который пройдет уже в эти выходные, лого предприятия появится на болидах Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, а также рукавах фирменной одежды сотрудников.

"С нетерпением ждем начала партнерства в этом сезоне, чтобы представить бренд на самой большой мировой арене, двигаясь вперед как одна команда", - отметил генеральный директор "Макларена" Зак Браун.

В свою очередь, глава совета директоров завода Алексей Коваленок добавил, что "партнерство с ведущей командой "Формулы-1" – первый подобный случай в истории независимой Беларуси".

"Это достижение вдохновляет нас смотреть в будущее и ожидать активного взаимодействия на всех уровнях с уверенностью, что наши отношения будут гармонично развиваться", - сказал он.