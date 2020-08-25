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Миорский металлопрокатный завод стал партнером команды "Формулы-1"

25.08.2020 19:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Команда "Формулы-1" "Макларен" (McLaren) заключила долгосрочный спонсорский контракт с Миорским металлопрокатным заводом, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня McLaren Racing и Miory Steel (ММПЗ-групп) объявили о старте долгосрочного партнерства в рамках сезонов "Формулы-1". Целью партнерства является привлечение внимания к заводу на международном уровне и поддержка развития бренда Miory Steel", - сообщили в пресс-службе.

Начиная с Гран-при Бельгии, который пройдет уже в эти выходные, лого предприятия появится на болидах Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, а также рукавах фирменной одежды сотрудников.

"С нетерпением ждем начала партнерства в этом сезоне, чтобы представить бренд на самой большой мировой арене, двигаясь вперед как одна команда", - отметил генеральный директор "Макларена" Зак Браун.

 В свою очередь, глава совета директоров завода Алексей Коваленок добавил, что "партнерство с ведущей командой "Формулы-1" – первый подобный случай в истории независимой Беларуси".

"Это достижение вдохновляет нас смотреть в будущее и ожидать активного взаимодействия на всех уровнях с уверенностью, что наши отношения будут гармонично развиваться", - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже на Гран-при Бельгии на болидах "Макларена" появятся логотипы Миорского металлопрокатного завода.
 
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