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Месси уходит из "Барселоны"

26.08.2020 22:33 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Протесты, погромы и грабеж - вот так свои эмоции выплеснули болельщики "Пари Сен-Жермен" и чуть не разгромили Париж. В воскресенье в Португалии прошел финал самого престижного футбольного турнира Лиги чемпионов, после которого фанаты проигравшей стороны устроили беспорядки. На что полиция им жестко ответила. Сегодня зачинщики получили реальные тюремные сроки. А главная футбольная новость среды, которая касается исключительно спорта, также породила протесты, но уже в Испании. 
Рассказывает Николай Стуло.

Лионель Месси все-таки уходит из "Барселоны" - новость потрясла мир спорта

Легенда футбола - знаменитый аргентинский нападающий - решил расстаться с командой, за которую играл всю профессиональную карьеру. Редчайший случай в современном мире. Еще три года назад Лео произнес вот эти слова, теперь его цель изменилась. Месси уведомил "Барсу" об уходе по факсу. Если это так, то, очевидно, стороны в плохих отношениях.
Агрессивно настроенные фанаты криками и улюлюканьем провожают машину президента клуба. Полиция пока не вмешивается в эту историю. Болельщики требуют отставки Бартомеу и хотят любыми путями сохранить Месси в Каталонии. Ведь здесь Лео с партнерами создал "дримтим" на все времена и выиграл все, что только можно. 
"Пари Сен-Жермен" несколько дней назад проиграл Кубок чемпионов. Каждый из парижан расстроился по-своему. Неймар плакал, а болельщики ПСЖ дома чуть не разнесли Париж от досады. Отрицательные эмоции они вымещали на столичных улицах.

Месси уходит из "Барселоны"


Всего перед судом предстали 15 человек

Фигурантам первого процесса предъявили обвинения в применении насилия в отношении представителя власти, краже и сокрытии украденного имущества. Самый большой срок - 10 месяцев тюрьмы с немедленным лишением свободы - получил человек, признанный виновным в попытке ограбления и проникновении в аптеку. 
Судебные процессы в ближайшее время будут продолжены. Ведь под стражей находятся 152 человека. Некоторые фанаты крушили автомобили на своем пути, жгли файеры и вступили в драку с представителями правоохранительных органов. Муниципалитет уже подсчитал: разграблены более двух десятков магазинов, кафе и пиццерий. Интересно, что силовые структуры Парижа готовились к подобному развитию событий. По этим кадрам видно, что на Елисейских полях заранее были закрыты магазины и кафе, развлекательные учреждения. Неужели не верили в то, что ПСЖ победит "Баварию"? 

 
Теги: Новости
 
 
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Протесты, погромы и грабеж - вот так свои эмоции выплеснули болельщики "Пари Сен-Жермен" и чуть не разгромили Париж. В воскресенье в Португалии прошел финал самого...
 
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