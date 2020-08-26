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Месси уходит из "Барселоны"
26.08.2020 22:33 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПротесты, погромы и грабеж - вот так свои эмоции выплеснули болельщики "Пари Сен-Жермен" и чуть не разгромили Париж. В воскресенье в Португалии прошел финал самого престижного футбольного турнира Лиги чемпионов, после которого фанаты проигравшей стороны устроили беспорядки. На что полиция им жестко ответила. Сегодня зачинщики получили реальные тюремные сроки. А главная футбольная новость среды, которая касается исключительно спорта, также породила протесты, но уже в Испании.
Рассказывает Николай Стуло.
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Агрессивно настроенные фанаты криками и улюлюканьем провожают машину президента клуба. Полиция пока не вмешивается в эту историю. Болельщики требуют отставки Бартомеу и хотят любыми путями сохранить Месси в Каталонии. Ведь здесь Лео с партнерами создал "дримтим" на все времена и выиграл все, что только можно.
"Пари Сен-Жермен" несколько дней назад проиграл Кубок чемпионов. Каждый из парижан расстроился по-своему. Неймар плакал, а
Всего перед судом предстали 15 человекФигурантам первого процесса предъявили обвинения в применении насилия в отношении представителя власти, краже и сокрытии украденного имущества. Самый большой срок - 10 месяцев тюрьмы с немедленным лишением свободы - получил человек, признанный виновным в попытке ограбления и проникновении в аптеку.
Судебные процессы в ближайшее время будут продолжены. Ведь под стражей находятся 152 человека. Некоторые фанаты крушили автомобили на своем пути, жгли файеры и вступили в драку с представителями правоохранительных органов. Муниципалитет уже подсчитал: разграблены более двух десятков магазинов, кафе и пиццерий. Интересно, что силовые структуры Парижа готовились к подобному развитию событий. По этим кадрам видно, что на Елисейских полях заранее были закрыты магазины и кафе, развлекательные учреждения. Неужели не верили в то, что ПСЖ победит "Баварию"?
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Протесты, погромы и грабеж - вот так свои эмоции выплеснули болельщики "Пари Сен-Жермен" и чуть не разгромили Париж. В воскресенье в Португалии прошел финал самого...
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