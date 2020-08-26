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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Азаренко готовится к битве за полуфинал турнира в Цинциннати Считанные минуты остаются до выхода на корт в Цинциннати Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира готовится побороться за выход в полуфинал престижного турнира...

Считанные минуты остаются до выхода на корт в Цинциннати Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира готовится побороться за выход в полуфинал престижного турнира серии ВТА. Оппонентка Онс Жабер - 39-я в мировом рейтинге, белоруска на 20 строчек ниже. Пока Азаренко на местном турнире не проиграла ни одного сета, Жабер также шла неплохо, но одну партию в трех матчах отдала. Раньше на кортах девушки не пересекались. Прямую трансляцию смотрите на телеканале