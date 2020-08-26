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В. Азаренко готовится к битве за полуфинал турнира в Цинциннати

26.08.2020 22:33 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Считанные минуты остаются до выхода на корт в Цинциннати Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира готовится побороться за выход в полуфинал престижного турнира серии ВТА. Оппонентка Онс Жабер - 39-я в мировом рейтинге, белоруска на 20 строчек ниже. Пока Азаренко на местном турнире не проиграла ни одного сета, Жабер также шла неплохо, но одну партию в трех матчах отдала. Раньше на кортах девушки не пересекались. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Беларусь 5".
 
 
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Считанные минуты остаются до выхода на корт в Цинциннати Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира готовится побороться за выход в полуфинал престижного турнира...
 
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