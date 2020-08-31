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Виталий Кутузов: «Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Козеки»

31.08.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов заявил, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который пострадал во время задержания в Минске.

«Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Кто-то лечит, кто-то калечит.

Просьба связаться со мной врачам и самому Сергею для организации формальностей», – написал Кутузов в своем инстаграм.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов заявил, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который пострадал во время задержания в...
 
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