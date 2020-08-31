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Виталий Кутузов: «Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Козеки»
31.08.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов заявил, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который
«Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Кто-то лечит, кто-то калечит.
Просьба связаться со мной врачам и самому Сергею для организации формальностей», – написал Кутузов в своем инстаграм.
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Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов заявил, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который пострадал во время задержания в...
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