Виталий Кутузов: «Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Козеки»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов заявил, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который пострадал во время задержания в Минске.

«Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Кто-то лечит, кто-то калечит.

Просьба связаться со мной врачам и самому Сергею для организации формальностей», – написал Кутузов в своем инстаграм.