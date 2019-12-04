Москва выслала болгарского дипломата в ответ на высылку российского из Софии

Источник материала: Tut.by

Россия выслала болгарского дипломата в ответ на аналогичные действия Софии. Ранее Болгарию был вынужден покинуть сотрудник российского посольства, обвиненный в шпионаже.



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Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину вручена нота об объявлении советника посольства персоной нон-грата, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

«Данный шаг является ответной зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата», — заявили в ведомстве.

В конце октября прокуратура Болгарии сообщила о подозрениях в шпионаже в адрес первого секретаря посольства России. Его имя не называлось, а согласно информации на сайте посольства, такую должность занимали девять человек.

По данным болгарской прокуратуры, с сентября 2018 года дипломат занимался сбором информации, представляющей государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству. Для этого он, в частности, проводил «регулярные конспиративные» встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации, говорилось в заявлении прокуратуры.

25 октября главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров уведомил министра иностранных дел республики об установленных в ходе расследования фактах.

Расследование в отношении гражданина России было приостановлено из-за наличия у него дипломатического иммунитета, сообщила прокуратура.

Властям Болгарии удалось добиться того, чтобы российский дипломат покинул страну, сообщали СМИ.

«В тот же день состоялась встреча с российским послом для обсуждения вопросов, представляющих двусторонний интерес, в том числе и этого. Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Болгарская сторона обратилась к российской с просьбой отозвать своих сотрудников к концу дня», — сообщало болгарское агентство «Фокус».

Замглавы МИД России Александр Грушко тогда заявил, что Москва рассмотрит ответные меры, «как это принято в дипломатической практике».