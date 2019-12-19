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Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

20.12.2019 00:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия и Украина достигли принципиальных договоренностей по транзиту газа в Евросоюз. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров в Берлине.


Фото: Reuters

По словам Шефчовича, соглашение достигнуто «по всем элементам». 20 декабря детали будут дорабатываться в Москве и Киеве, после чего оно будет принято в окончательном виде. Суть достигнутых договоренностей Шефчович не уточнил.

«Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — сказал, в свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак.

Действующее соглашение по транзиту газа рассчитано до 31 декабря 2019 года. Украина хотела заключить новый договор на десятилетний срок, в то время как Россия предлагала более краткосрочное соглашение. Помимо этого, переговоры о новом соглашении осложняются продолжающимися разбирательствами между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.

 
 
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20 декабря детали будут дорабатываться в Москве и Киеве, после чего оно будет принято в окончательном виде. Суть достигнутых договоренностей Шефчович не уточнил.
 
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