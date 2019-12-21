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Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета
22.12.2019 00:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Берлинская полиция из-за подозрительного предмета эвакуировала людей с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт. Об этом сообщает
«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественском рынке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете», — говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, было также принято решение о прекращении мероприятия в расположенной на площади Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе).
По информации газеты
19 декабря 2016 года террорист Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.
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Речь идет о рынке на площади Брайтшайдплац.
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