Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета

Источник материала: Tut.by

Берлинская полиция из-за подозрительного предмета эвакуировала людей с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter пресс-служба правоохранительных органов столицы ФРГ.

«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественском рынке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, было также принято решение о прекращении мероприятия в расположенной на площади Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе).

По информации газеты Bild , стражи порядка задержали двух человек, сейчас идет проверка их личностей. Эвакуация прошла спокойно, сообщило издание.

19 декабря 2016 года террорист Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.