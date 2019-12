В парламентах Сербии и Черногории устроили драки из-за закона о церкви

Источник материала: Tut.by

Закон о свободе вероисповедания и правовой статус религиозных общин стал причиной потасовок в черногорском и сербских парламентах.

27 декабря парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, против которого протестовали представители духовенства, сообщила общественная телерадиокомпания Черногории. Законопроект поддержали все 45 депутатов, которые присутствовали на голосовании.