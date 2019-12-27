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В парламентах Сербии и Черногории устроили драки из-за закона о церкви
28.12.2019 02:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Закон о свободе вероисповедания и правовой статус религиозных общин стал причиной потасовок в черногорском и сербских парламентах.
Слезоточивый газ в парламенте Черногории
27 декабря парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, против которого протестовали представители духовенства,
Члены партии «Демократический фронт», которые предлагали доработать документ, попытались сорвать заседание. В зале начались беспорядки, а кто-то распылил слезоточивый газ. Полиция задержала оппозиционных парламентариев, им также запретили посещать заседания в течение 15 дней.
Драка в парламенте Сербии
В этот же день во время сессии в парламенте Сербии подрались депутаты и министры, сообщает
Депутаты из правящей партии вступили в драку с Обрадовичем и выбросили плакат. В драке участвовал и министр обороны Сербии Александар Вулин.
Скандальный закон
Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.
В рамках создания новой церкви в Черногории приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Он предполагает, что все религиозные объекты, построенные до 1 декабря 1918 года, передадут государству. Против этой инициативы выступают, в частности, представители Сербской православной церкви (СПЦ), у которых могут отобрать больше 650 церквей и монастырей. Они считают, что из-за принятого закона их земли и объекты передадут непризнанной Черногорской автокефальной церкви.
Закон о свободе вероисповедания спровоцировал протесты духовенства. На акции в Черногории вышли сотни священников и монахов СПЦ. На фоне принятия законопроекта протестующие перекрыли дороги в крупных городах Черногории — Беране, Биело-Поле, Плевле, Подгорице, Баре, Будве, Которе, Никши. Полиция Черногории задержала свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.
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Закон о свободе вероисповедания спровоцировал протесты духовенства. На акции в Черногории вышли сотни священников и монахов Сербской православной церкви.
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