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В парламентах Сербии и Черногории устроили драки из-за закона о церкви

28.12.2019 02:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закон о свободе вероисповедания и правовой статус религиозных общин стал причиной потасовок в черногорском и сербских парламентах.


Акция протеста в столице Черногории Подгорице. Фото: Reuters

Слезоточивый газ в парламенте Черногории

27 декабря парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, против которого протестовали представители духовенства, сообщила общественная телерадиокомпания Черногории. Законопроект поддержали все 45 депутатов, которые присутствовали на голосовании.

Члены партии «Демократический фронт», которые предлагали доработать документ, попытались сорвать заседание. В зале начались беспорядки, а кто-то распылил слезоточивый газ. Полиция задержала оппозиционных парламентариев, им также запретили посещать заседания в течение 15 дней.

Драка в парламенте Сербии

В этот же день во время сессии в парламенте Сербии подрались депутаты и министры, сообщает Балканский обозреватель.

Депутат от оппозиции Бошко Обрадович вышел к парламентской трибуне с плакатом, на котором было написано, что президенты Сербии и Черногории «являются братьями» и требовал вмешательства Сербского государства в ситуацию вокруг Сербской православной церкви в Черногории.

Депутаты из правящей партии вступили в драку с Обрадовичем и выбросили плакат. В драке участвовал и министр обороны Сербии Александар Вулин.

Скандальный закон

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

В рамках создания новой церкви в Черногории приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Он предполагает, что все религиозные объекты, построенные до 1 декабря 1918 года, передадут государству. Против этой инициативы выступают, в частности, представители Сербской православной церкви (СПЦ), у которых могут отобрать больше 650 церквей и монастырей. Они считают, что из-за принятого закона их земли и объекты передадут непризнанной Черногорской автокефальной церкви.

Закон о свободе вероисповедания спровоцировал протесты духовенства. На акции в Черногории вышли сотни священников и монахов СПЦ. На фоне принятия законопроекта протестующие перекрыли дороги в крупных городах Черногории — Беране, Биело-Поле, Плевле, Подгорице, Баре, Будве, Которе, Никши. Полиция Черногории задержала свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

 
 
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Закон о свободе вероисповедания спровоцировал протесты духовенства. На акции в Черногории вышли сотни священников и монахов Сербской православной церкви.
 
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