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МИД Польши вызвал посла России из-за высказываний Путина об «антисемитской свинье»

28.12.2019 01:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши в связи с последними высказываниями президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на заместителя министра иностранных дел республики Марчина Пшидача.


Фото: Reuters

В Польше недовольны высказываниями Путина

В МИД Польши недовольны высказываниями президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о причинах Второй мировой войны. Также в Польше вызвало возмущение заявление российского президента о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии Юзефе Липском, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

— В своих комментариях они [российские власти] пытаются уменьшить совместную ответственность Советского союза за разрушение мира в Европе. СССР в 1939—1941 годах был союзником Германии, — сказал замглавы МИД Польши.

Он отметил, что такие попытки обмануть историю являются лучшим доказательством того, что международные усилия по явному осуждению не только нацистского, но и советского тоталитаризма все еще необходимы.

Посол России в Польше: Беседа была жесткая, но корректная

Посол России в Польше Сергей Андреев в пятницу был приглашен для беседы в МИД республики в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина. Об этом Андреев сообщил РИА «Новости» по итогам встречи в дипломатическом ведомстве.

— Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента. Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны, — рассказал Андреев.

Он добавил, что беседа была «жесткая, но вполне корректная».

— Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе, — добавил российский посол.

«Антисемитская свинья»

19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что советские войска появились в Польше после того, как правительство страны «утратило контроль за своими Вооруженными силами и за тем, что происходит на территории». По его словам, на тот момент там не с кем было вести переговоры, поскольку руководство страны уже находилось на польско-румынской границе.

Он добавил, что Советский Союз последним подписал соглашение о ненападении из-за отсутствия другого выбора, а у пакта Молотова — Риббентропа были секретные приложения. «Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района — Тешинский и еще там второй район. И все, и забрала их. <…> Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами», — отметил Путин.

24 декабря Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего в 1938 году памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

— Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, — возмутился Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве.

Пакт Молотова — Риббентропа

23 августа 1939 года был заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известен как пакт Молотова — Риббентропа). К Договору прилагался Секретный дополнительный протокол, который разграничивал сферы влияния двух стран в Восточной Европе «в случае территориально-политического переустройства». Фактически речь шла об аннексии соседних государств и разделе их территорий.

По протоколу Польша делилась по линии рек Нарев, Висла и Сан. То есть территории Западной Беларуси и Западной Украины попадали в сферу влияния СССР.

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В МИД Польши недовольны высказываниями президента России Владимира Путина о причинах Второй мировой войны, и о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост...
 
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