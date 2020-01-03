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На Новый год чиновникам в Туркменистане пришлось плясать: Бердымухамедов встал за пульт диджея

04.01.2020 17:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К Новому году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встал за пульт диджея, и всем чиновником пришлось плясать. Запись его выступления опубликована в Youtube на канале MUKAM.


Скриншоты из видео с Youtube-канала MUKAM

Праздничный концерт прошел 30 декабря в столичном центре «Мизан», потом запись показали по государственному телевидению.

Бердымухамедов выступил в роли музыканта и даже певца, а потом прочитал лекцию о музыкальных инструментах. Все присутствующие радостно хлопали и танцевали, иногда подпевали. На торжестве собрались представители кабинета министров, Меджлиса (парламента. — Прим. TUT.BY), министерств и ведомств, послы и деятели культуры.


Скриншоты из видео с Youtube-канала MUKAM

Как минимум запись на Youtube с песнями президента продолжается час, сколько всего длилось выступление — точно не известно.

Это не первый музыкальный шедевр от Бердымухамедова: в апреле 2019-го он исполнил рэп про коня (своего скакуна старинной туркменской породы по прозвищу Рокач), а в декабре вместе с внуком перепел советский хит «Каракум» в новой аранжировке.

 
 
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