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На Новый год чиновникам в Туркменистане пришлось плясать: Бердымухамедов встал за пульт диджея
04.01.2020 17:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К Новому году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встал за пульт диджея, и всем чиновником пришлось плясать. Запись его выступления
Праздничный концерт прошел 30 декабря в столичном центре «Мизан», потом запись показали по государственному телевидению.
Бердымухамедов выступил в роли музыканта и даже певца, а потом прочитал лекцию о музыкальных инструментах. Все присутствующие радостно хлопали и танцевали, иногда подпевали. На торжестве собрались представители кабинета министров, Меджлиса (парламента. — Прим. TUT.BY), министерств и ведомств, послы и деятели культуры.
Как минимум запись на Youtube с песнями президента продолжается час, сколько всего длилось выступление — точно не известно.
Это не первый музыкальный шедевр от Бердымухамедова: в апреле 2019-го он исполнил
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Запись его выступления появилась на Youtube.
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