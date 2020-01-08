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Авиакатастрофа в Тегеране: расшифрованы бортовые самописцы
09.01.2020 11:53 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Boeing Украинских авиалиний, разбившийся в Тегеране 8 января, загорелся в воздухе, еще до столкновения с землей. Об этом говорится в
Сообщается, что бортовые самописцы были найдены и переданы группе по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены во время катастрофы, на них сохранилась некоторая информация.
«По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», - сообщается в документе.
По словам экспертов, самолет загорелся еще в воздухе, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При этом пилоты почему-то не сообщили о возникновении внештатной ситуации на борту.
Напомним, ночью 8 января возле Тегерана
Сообщалось, что причиной крушения стали технические неполадки - загорелся двигатель.
В МИД Украины
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Boeing Украинских авиалиний, разбившийся в Тегеране 8 января, загорелся в воздухе, еще до столкновения с землей.
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