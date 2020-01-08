Авиакатастрофа в Тегеране: расшифрованы бортовые самописцы

Boeing Украинских авиалиний, разбившийся в Тегеране 8 января, загорелся в воздухе, еще до столкновения с землей. Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Сообщается, что бортовые самописцы были найдены и переданы группе по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены во время катастрофы, на них сохранилась некоторая информация.

«По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», - сообщается в документе.

По словам экспертов, самолет загорелся еще в воздухе, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При этом пилоты почему-то не сообщили о возникновении внештатной ситуации на борту.

Напомним, ночью 8 января возле Тегерана разбился самолет Boeing 737 Украинских авиалиний, направляющийся в Киев. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Сообщалось, что причиной крушения стали технические неполадки - загорелся двигатель.