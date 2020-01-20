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Принц Гарри сожалеет о лишении его королевского титула
20.01.2020 07:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Принц пояснил, что вместе со своей женой — Меган Маркл — надеялся продолжать служить королеве, но без получения государственного финансирования. Это оказалось невозможным, что вынудило супругов отказаться от титулов. Заявление принца
По словам принца, когда они поженились с Меган Маркл, то надеялись «продолжать служить королеве», но без получения государственного финансирования. «К сожалению, это не было возможным <…> Поэтому я испытываю великую печаль, что до этого дошло», — сообщил принц Гарри.
Он отметил, что решение далось ему нелегко: «После такого количества лет испытаний было так много месяцев переговоров, и я знаю, что не всегда все делал правильно, но в этой ситуации другого способа действительно не было». Принц также сказал, что «любит Великобританию» и что это «никогда не изменится».
В начале января принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах обрести финансовую независимость, отказаться от королевских полномочий и открыть благотворительную организацию, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. C весны этого года
На фоне заявления стало известно, что Меган Маркл
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Принц пояснил, что вместе со своей женой - Меган Маркл - надеялся продолжать служить королеве, но без получения государственного финансирования. Это оказалось...
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