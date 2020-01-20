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Принц Гарри сожалеет о лишении его королевского титула

20.01.2020 07:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принц пояснил, что вместе со своей женой — Меган Маркл — надеялся продолжать служить королеве, но без получения государственного финансирования. Это оказалось невозможным, что вынудило супругов отказаться от титулов. Заявление принца транслировалось в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских.


Фото: Reuters

По словам принца, когда они поженились с Меган Маркл, то надеялись «продолжать служить королеве», но без получения государственного финансирования. «К сожалению, это не было возможным <…> Поэтому я испытываю великую печаль, что до этого дошло», — сообщил принц Гарри.

Он отметил, что решение далось ему нелегко: «После такого количества лет испытаний было так много месяцев переговоров, и я знаю, что не всегда все делал правильно, но в этой ситуации другого способа действительно не было». Принц также сказал, что «любит Великобританию» и что это «никогда не изменится».

В начале января принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах обрести финансовую независимость, отказаться от королевских полномочий и открыть благотворительную организацию, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. C весны этого года они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, супруги намерены вернуть £2,4 млн (около $ 3,1 млн), потраченные на ремонт своей резиденции.

На фоне заявления стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney и будет озвучивать персонажей мультфильмов. По информации газеты The Times, свою первую запись Маркл сделала еще перед Рождеством, за что семейную пару раскритиковали члены королевской семьи.

 
 
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Принц пояснил, что вместе со своей женой - Меган Маркл - надеялся продолжать служить королеве, но без получения государственного финансирования. Это оказалось...
 
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