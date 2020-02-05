Как выглядит санаторий под Тюменью, где в карантине будут жить и эвакуированные из Китая белорусы

Источник материала: Tut.by

Накануне стало известно, что 10 белорусов на российском самолете эвакуируют из Китая. Они останутся на карантин в России, потом вернуться в Беларусь. Две недели прибывшие из Китая проведут в реабилитационном центре в Тюменской области. Как выглядит это место, показывает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса



Эвакуировали людей на самолете Воздушно-космических сил РФ

Всего, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, из Уханя, который считают источником распространения нового коронавируса, в РФ эвакуируют 147 человек: 10 граждан Беларуси, одного гражданина Армении, одного гражданина Украины и троих граждан Казахстана, остальные — россияне. Первый самолет с 80 пассажирами уже прибыл в Тюменскую область. Людей встретили медики. Напомним, еще пятеро белорусов, которых эвакуировали из Уханя, сейчас находятся на карантине в Нур-Султане .



Медики готовятся встретить пассажиров из Уханя







В редакцию TUT.BY читатели прислали фото из самолета, в котором эвакуировали людей из Уханя



В этом санатории люди проведут две недели. Территорию будет охранять Росгвардия



Персонал центра готовится к прибытию эвакуированных. Главврач лечебно-реабилитационного центра Владимир Семенов рассказал о номерах: "Стандартный номер, <…> у нас есть wi-fi, есть "приветственные наборы" для всех, чай, кофе, телевизоры, холодильники".



Так выглядят жилые комнаты



В них есть все удобства



Людей поселят в отдельные номера, они не будут контактировать между собой, за исключением семей. Для детей заготовлены игрушки, пластилин, фломастеры, развивающие игры, для взрослых — книги, шахматы и шашки.







Постояльцев обеспечат четырехразовым питанием.



Кабинет для медицинских процедур. Эвакуированные будут находиться под присмотром вирусологов и специалистов по биологической безопасности



Коридор санатория