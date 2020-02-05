Как выглядит санаторий под Тюменью, где в карантине будут жить и эвакуированные из Китая белорусы
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
Накануне стало известно, что 10 белорусов на российском самолете из Китая. Они останутся на карантин в России, потом вернуться в Беларусь. Две недели прибывшие из Китая проведут в реабилитационном центре в Тюменской области. Как выглядит это место, эвакуируют оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса показывает Эвакуировали людей на самолете Воздушно-космических сил РФ
Всего, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, из Уханя, который считают источником распространения нового коронавируса, в РФ эвакуируют 147 человек: 10 граждан Беларуси, одного гражданина Армении, одного гражданина Украины и троих граждан Казахстана, остальные — россияне. Первый самолет с 80 пассажирами уже прибыл в Тюменскую область. Людей встретили медики. Напомним, еще пятеро белорусов, которых эвакуировали из Уханя, сейчас
. находятся на карантине в Нур-Султане Медики готовятся встретить пассажиров из Уханя
В редакцию TUT.BY читатели прислали фото из самолета, в котором эвакуировали людей из Уханя В этом санатории люди проведут две недели. Территорию будет охранять Росгвардия Персонал центра готовится к прибытию эвакуированных. Главврач лечебно-реабилитационного центра Владимир Семенов рассказал о номерах: "Стандартный номер, <…> у нас есть wi-fi, есть "приветственные наборы" для всех, чай, кофе, телевизоры, холодильники". Так выглядят жилые комнаты В них есть все удобства Людей поселят в отдельные номера, они не будут контактировать между собой, за исключением семей. Для детей заготовлены игрушки, пластилин, фломастеры, развивающие игры, для взрослых — книги, шахматы и шашки.
Постояльцев обеспечат четырехразовым питанием. Кабинет для медицинских процедур. Эвакуированные будут находиться под присмотром вирусологов и специалистов по биологической безопасности Коридор санатория
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выглядит санаторий в РФ для эвакуированных из Китая из-за коронавируса. Там буду жить и белорусы
Лукашенко о «сахарном деле»: «Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей, кто там был не знаю — Криштапович?»
13:03,
Tribuna.com
Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция
23:24,
СТВ
Китай сообщил о снижении скорости распространения коронавируса
23:05,
СТВ
«Зачем вам так много денег?». Лукашенко приехал на картонную фабрику, которую строили и не достроили китайцы
12:36,
Tut.by
Милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к тяжкому преступлению
20:46,
Tut.by
Ряд АЗС «Лукойла» вводят ограничения на продажу топлива
21:21,
Tut.by
Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров белорусских сахарных заводов
13:08,
Полесская правда
Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала
22:20,
СТВ
Глава МИД Литвы: Ощущение, что суверенитету Беларуси со стороны РФ что-то угрожает, есть во всем мире
18:17,
Tut.by
«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш
21:55,
СТВ
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Путин: Я предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия
16:15,
Tut.by
В Китае от коронавируса умерло уже 425 человека
09:57,
БДГ
Масштаб эпидемии. Истинное число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше
17:35,
Tut.by
В Японии круизный лайнер помещен на карантин из-за коронавируса у пассажира, который сошел на берег
12:23,
Tut.by
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
23:52,
Tut.by
16-летняя француженка раскритиковала ислам. Теперь она под защитой полиции
08:55,
Tut.by
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» 2,9 млрд долларов
07:30,
Tut.by
Все новости