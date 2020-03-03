Китай обвинили в эксплуатации уйгуров на фабриках мировых брендов

Источник материала: Tut.by

Власти Китая используют принудительный труд тысяч мусульман-уйгуров, говорится в докладе Австралийского института стратегической политики. По данным экспертов, десятки тысяч уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств работают на фабриках, которые выступают крупными поставщиками многих мировых брендов.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По оценкам экспертов института, за период с 2017 по 2019 год более 80 тысяч уйгуров были принудительно перемещены за пределы Синьцзян-Уйгурского автономного района в различные регионы страны для работы на фабриках.

По данным института, в девяти провинциях Китая работают 27 фабрик, которые с 2017 года используют принудительный труд рабочих из Синьдзян-Уйгурского автономного района. Фабрики, на которых работают уйгуры, поставляют продукцию для 83 мировых брендов, в числе которых Nike, Zara, Adidas, H&M, Uniqlo, Victoria’s Secret, BMW и Land Rover, Lenovo, LG, Dell, ASUS, Acer, Samsung, Apple и многие другие.

Китайские власти отрицают эту информацию.

В докладе говорится, что принудительное перемещение жителей автономного района для работы на фабриках производилось через государственное агентство Xinjiang Aid.

Эксперты утверждают, что отказаться от такого принудительного трудового контракта, который вынуждены подписывать многие уйгуры, чрезвычайно сложно: за отказом от работы на фабрике, как правило, следует арест и длительное содержание под стражей без предъявления обвинения. Также в докладе говорится, что власти автономного района плятят чиновникам на местах и частным брокерам «за каждую голову», то есть за каждого человека, который отправляется работать на фабрику.

На фабриках уйгуры также находятся фактически в тюремных условиях, говорят авторы доклада.

Рабочие вынуждены жить в общежитиях, а после работы посещать уроки по изучению севернокитайского языка (мандаринского наречия китайского языка) и занятия по «идеологической подготовке». Кроме того, они находятся под постоянным наблюдением и им запрещено как-либо обозначать свою религиозную принадлежность.

«Центры перевоспитания»

В декабре власти Китая прокомментировали ситуацию с «центрами профессиональной подготовки», в которых содержатся уйгуры и представители других этнических меньшинств. Власти утверждают, что в этих центрах в целях «перевоспитания» находятся религиозные экстремисты.

Пекин отрицает, что использует рабочую силу из Синьдзян-Уйгурского автономного района на фабриках, выпускающих продукцию для многих мировых брендов. Китайские государственные СМИ пишут, что участие в схемах по «профессиональной подготовке» — исключительно добровольное.

Сообщения о массовых задержаниях и содержании задержанных в лагерях для интернированных в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе начали появляться в 2018 году.

По данным правозащитников, в «лагерях для интернированных» на территории Китая содержатся около миллиона мусульман-уйгуров. Власти страны утверждают, что лагеря были созданы для борьбы с религиозным экстремизмом.

Однако есть свидетельства, говорящие о том, что многие были задержаны не за экстремизм, а за исповедание своей веры. Женщин задерживали за ношение хиджаба. Некоторых жителей автономного района брали под стражу из-за того, что у них были «связи за границей» — например в Турции или других странах с преимущественно мусульманским населением.

После появления сообщений в мировых СМИ о лагерях, где содержатся в основном уйгуры, Китай столкнулся с серьезным давлением и критикой со стороны международного сообщества.

По данным доклада Австралийского института стратегической политики (ASPI), китайские власти рассматривают принудительный труд на фабриках и заключение в лагеря в качестве одного из способов «перевоспитания уйгуров».

«Данные нашего доклада ясно свидетельствуют о том, что принудительный труд уйгуров и других этнических меньшинств [из Синдзян-Уйгурского автономного района] является по сути экономической эксплуатацией [населения]», — сказал Би-би-си один из авторов доклада Натан Русер.

Как отмеччают эксперты, международные и китайские компании — вероятно, сами того не зная — оказались причастными к нарушению прав человека. Эксперты призвали компании незамедлительно провести юридическую проверку фабрик-поставщиков в Китае на предмет соблюдения прав человека.

Журналисты американской газеты Washington Post побывали на одной из фабрик, которая упоминается в докладе ASPI. Эта фабрика, по данным издания, производит кроссовки для компании Nike.

По словам журналистов, фабрика в городе Лайси больше напоминает тюрьму — с колючей проволокой по периметру, смотровыми башнями, камерами видеонаблюдения и полицейским постом.

«Мы можем здесь гулять [по территории фабрики], но мы не можем самостоятельно вернуться в Синьдзян», — рассказала Washington Post одна из сотрудниц, которую журналисты встретили у ворот.

Компания Nike, отвечая на запрос Washington Post, заявила, что решительно привержена соблюдению международных трудовых стандартов во всем мире и что ее поставщикам строго запрещено использовать принудительный труд.

Аналогичный ответ дала корпорация Apple. В Dell журналистам заявили, что изучат доклад и важные сведения, содержащиеся в нем.