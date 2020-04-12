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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 8 миллионов французов лишились работы Во Франции 8 миллионов человек находятся в состоянии технической безработицы. Об этом заявил министр труда страны. По его словам, за неделю число сотрудников,...

Во Франции 8 миллионов человек находятся в состоянии технической безработицы. Об этом заявил министр труда страны. По его словам, за неделю число сотрудников, подавших на пособие, выросло на 3 миллиона человек. Помощь от государства в частном секторе получает каждый третий работник, а всего эту поддержку запросили более 700 тысяч предприятий.