Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бангладеш возобновляет швейное производство Сегодня вновь открываются фабрики, поставляющие продукцию крупнейшим мировым брендам одежды. Власти заявляют, что легкая промышленность - основа экономики...

Сегодня вновь открываются фабрики, поставляющие продукцию крупнейшим мировым брендам одежды. Власти заявляют, что легкая промышленность - основа экономики страны. Швейная отрасль оценивается в 34 млрд долларов, на ее долю приходится более 80 % экспортной выручки Бангладеш. Сейчас там обнаружено 6 тысяч случаев заражения на 170 млн человек населения. Международные эксперты однако отмечают - в стране крайне низкий уровень тестирования.