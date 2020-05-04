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Бангладеш возобновляет швейное производство

04.05.2020 09:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня вновь открываются фабрики, поставляющие продукцию крупнейшим мировым брендам одежды. Власти заявляют, что легкая промышленность - основа экономики страны. Швейная отрасль оценивается в 34 млрд долларов, на ее долю приходится более 80 % экспортной выручки Бангладеш. Сейчас там обнаружено 6 тысяч случаев заражения на 170 млн человек населения. Международные эксперты однако отмечают - в стране крайне низкий уровень тестирования.
 
 
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Сегодня вновь открываются фабрики, поставляющие продукцию крупнейшим мировым брендам одежды. Власти заявляют, что легкая промышленность - основа экономики...
 
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