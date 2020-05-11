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Номинанты на "Оскар" больше не смогут участвовать в конкурсе за премию "Эмми"
11.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовое правило вступит в силу со следующего года, передает The Hollywood Reporter. Положение касается документальных лент и телевизионных шоу, многие из которых нередко попадали в шорт-листы номинантов обеих премий. Документальные ленты, демонстрировавшиеся в кинотеатрах, могли участвовать в конкурсе "Эмми", если после проката выходили в телеэфире. Сейчас протокол ужесточили.
72-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми" состоится 20 сентября.
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Новое правило вступит в силу со следующего года, передает The Hollywood Reporter. Положение касается документальных лент и телевизионных шоу, многие из которых нередко...
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