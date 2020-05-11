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Саудовская Аравия в 3 раза увеличила НДС
11.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСаудовская Аравия в три раза повышает налог из-за экономических проблем, связанных с COVID-19. Поступления в казну Эр-Рияда резко сократились с падением цен на нефть и прекращением воздушных перелетов. По новым правилам, с 1 июля НДС вырастет с 5 до 15 %.
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Саудовская Аравия в три раза повышает налог из-за экономических проблем, связанных с COVID-19. Поступления в казну Эр-Рияда резко сократились с падением цен на нефть и...
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