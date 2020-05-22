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В Карачи самолет упал на жилые кварталы
22.05.2020 13:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСамолет "Пакистанских авиалиний" в Карачи упал на жилые кварталы. По предварительным данным, на борту находилось 90 человек.
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Самолет "Пакистанских авиалиний" в Карачи упал на жилые кварталы. По предварительным данным, на борту находилось 90 человек. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS...
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