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В Карачи самолет упал на жилые кварталы

22.05.2020 13:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Самолет "Пакистанских авиалиний" в Карачи упал на жилые кварталы. По предварительным данным, на борту находилось 90 человек.

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Самолет "Пакистанских авиалиний" в Карачи упал на жилые кварталы. По предварительным данным, на борту находилось 90 человек. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS...
 
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