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Вулкан Этна выбросил столб пепла высотой 4,5 км
22.05.2020 13:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтолб пепла высотой 4,5 километра выбросила минувшим утром Этна. Один из наиболее активных вулканов Европы регулярно извергается и становится причиной землетрясений. Выброс пепла на сей раз продолжался около трех часов.
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Столб пепла высотой 4,5 километра выбросила минувшим утром Этна. Один из наиболее активных вулканов Европы регулярно извергается и становится причиной...
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