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Вулкан Этна выбросил столб пепла высотой 4,5 км

22.05.2020 13:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Столб пепла высотой  4,5 километра выбросила минувшим утром Этна. Один из наиболее активных вулканов Европы регулярно извергается и становится причиной землетрясений. Выброс пепла на сей раз продолжался около  трех часов.
 
 
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Столб пепла высотой  4,5 километра выбросила минувшим утром Этна. Один из наиболее активных вулканов Европы регулярно извергается и становится причиной...
 
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