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В Канаде бушует лесной пожар
24.05.2020 12:53 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ провинциях Новая Зеландия и Новая Шотландия эвакуируют тысячи жителей, главные автомагистрали региона перекрыты. В настоящий момент с огнем борется и авиация.
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В провинциях Новая Зеландия и Новая Шотландия эвакуируют тысячи жителей, главные автомагистрали региона перекрыты. В настоящий момент с огнем борется и авиация.
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