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Антикарантинный протест в Берлине. К протестам присоединились жители Мексики
24.05.2020 15:26 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДесятки человек вышли на улицы Берлина. Протестующих не устраивают меры ограничений, принятые властями. В ходе демонстраций полиция арестовала около 180 человек.
Присоединились к протестам и жители Мексики, они также требуют от властей смягчить карантин.
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Десятки человек вышли на улицы Берлина. Протестующих не устраивают меры ограничений, принятые властями. В ходе демонстраций полиция арестовала около 180 человек. ...
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