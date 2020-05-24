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Антикарантинный протест в Берлине. К протестам присоединились жители Мексики

24.05.2020 15:26 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Десятки человек вышли на улицы Берлина. Протестующих не устраивают меры ограничений, принятые властями. В ходе демонстраций полиция арестовала около 180 человек.
Присоединились к протестам и жители Мексики, они также требуют от властей смягчить карантин.

 
 
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Десятки человек вышли на улицы Берлина. Протестующих не устраивают меры ограничений, принятые властями. В ходе демонстраций полиция арестовала около 180 человек. ...
 
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