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В США бушевали торнадо в штатах Техас и Айова, на востоке Айдахо выпал снег
24.05.2020 12:53 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСША во власти непогоды. За последние сутки торнадо бушевали в штатах Техас и Айова. Данных о пострадавших нет. Жители города Белойт в Висконсине говорят о мощной грозе и молнии. Такие эффектные погодные проявления наблюдали и в городе Кларендон в штате Техас. На востоке штата Айдахо выпал майский снег. Что тоже удивило местных.
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США во власти непогоды. За последние сутки торнадо бушевали в штатах Техас и Айова. Данных о пострадавших нет. Жители города Белойт в Висконсине говорят о мощной...
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