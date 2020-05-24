Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США бушевали торнадо в штатах Техас и Айова, на востоке Айдахо выпал снег США во власти непогоды. За последние сутки торнадо бушевали в штатах Техас и Айова. Данных о пострадавших нет. Жители города Белойт в Висконсине говорят о мощной...

США во власти непогоды. За последние сутки торнадо бушевали в штатах Техас и Айова. Данных о пострадавших нет. Жители города Белойт в Висконсине говорят о мощной грозе и молнии. Такие эффектные погодные проявления наблюдали и в городе Кларендон в штате Техас. На востоке штата Айдахо выпал майский снег. Что тоже удивило местных.