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В Иране бушуют лесные пожары

01.06.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На горном хребте Загрос в Иране бушуют лесные пожары. Пламя уже уничтожило порядка 500 гектаров леса и полей. Больше всего от стихии пострадали заповедники. К тушению подключены ВВС страны. К труднодоступным местам подбираются на вертолетах.
 
 
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На горном хребте Загрос в Иране бушуют лесные пожары. Пламя уже уничтожило порядка 500 гектаров леса и полей. Больше всего от стихии пострадали заповедники. К...
 
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