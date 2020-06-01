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В Иране бушуют лесные пожары
01.06.2020 09:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа горном хребте Загрос в Иране бушуют лесные пожары. Пламя уже уничтожило порядка 500 гектаров леса и полей. Больше всего от стихии пострадали заповедники. К тушению подключены ВВС страны. К труднодоступным местам подбираются на вертолетах.
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На горном хребте Загрос в Иране бушуют лесные пожары. Пламя уже уничтожило порядка 500 гектаров леса и полей. Больше всего от стихии пострадали заповедники. К...
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