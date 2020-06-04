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Дерущиеся депутаты Рады стали героями рекламы королевского театра Бельгии

04.06.2020 09:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Большая политика тоже искусство. Бельгийский королевский оперный театр "Ла Монне" использовал нарезку видео драк депутатов Верховной рады для рекламной кампании нового театрального сезона. Его слоган "Однажды сейчас" означает нестабильность существующего порядка вещей в обществе. Чаще всего на видео мелькают лица радикала Игоря Мирошниченко, который участвовал в драке с представителями Коммунистической партии в 2014 году, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которого в 2015 буквально на руках вынесли из-за трибуны, и бывшего спикера украинского парламента Владимира Литвина.

 
 
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Большая политика тоже искусство. Бельгийский королевский оперный театр "Ла Монне" использовал нарезку видео драк депутатов Верховной рады для рекламной кампании...
 
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