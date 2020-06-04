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Протестные настроения из США перенеслись на Старый Свет

04.06.2020 12:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи демонстрантов вышли на улицы. В Лондоне мирные акции перешли в столкновения у офиса премьера. Полиции пришлось разгонять манифестантов и в Стокгольме. Похожая ситуация и в Дании. Хуже протесты проходят в Греции. Посольство США закидали коктейлями Молотова, камнями, погромщики поджигали мусорные баки, разбивали витрины магазинов.

Обстановка в США становится спокойнее

В США тем временем накал начинает утихать. Хотя протесты все еще проходят от западного до восточного побережья, правительство отмечает послабление агрессивных настроений. На Манхэттен впервые за несколько дней тихо. Почти неделю Нью-Йорк и другие города Штатов страдали от мародерства и разбоя некоторых протестующих.

 
 
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Тысячи демонстрантов вышли на улицы. В Лондоне мирные акции перешли в столкновения у офиса премьера. Полиции пришлось разгонять манифестантов и в Стокгольме....
 
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