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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США сегодня состоятся похороны Джорджа Флойда Их могут посетить до 10 000 человек. Церемонии прощания вчера прошли в Миннесоте, где мужчина был задушен полицейским при задержании за попытку расплатиться...

Их могут посетить до 10 000 человек. Церемонии прощания вчера прошли в Миннесоте, где мужчина был задушен полицейским при задержании за попытку расплатиться фальшивой купюрой в магазине, и в Северной Каролине, где он родился. Похоронят Флойда в Хьюстоне. Джордж Флойд в США стал символом мирового протеста против несправедливости.Акции против жестокого обращения с афроамериканцами в стране все еще не прекращаются. В некоторых штатах фиксируются единичные акты насилия. В США отменяют комендантский час. Дональд Трамп позитивно оценил работу силовиков. На предложение о реформе правоохранительных органов президент ответил отказом, что вызвало шквал критики со стороны демократов. А рабочая группа ООН направила в Белый дом письмо о нарушениях со стороны полиции.