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ЧП во Вьетнаме. Пассажирский самолет застрял в грязи

14.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пассажирский самолет застрял в грязи в международной воздушной гавани Хошимина. По данным местных СМИ, борт выполнял внутренний рейс, он летел с острова Фукуок. Летчики проводили посадку в проливной дождь. Экипаж не смог предотвратить выкатывания воздушного судна с взлетно-посадочной полосы,  авиалайнер попал на сырой грунт. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Пострадавших нет.
 
 
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Пассажирский самолет застрял в грязи в международной воздушной гавани Хошимина. По данным местных СМИ, борт выполнял внутренний рейс, он летел с острова Фукуок....
 
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