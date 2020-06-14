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ЧП во Вьетнаме. Пассажирский самолет застрял в грязи
14.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПассажирский самолет застрял в грязи в международной воздушной гавани Хошимина. По данным местных СМИ, борт выполнял внутренний рейс, он летел с острова Фукуок. Летчики проводили посадку в проливной дождь. Экипаж не смог предотвратить выкатывания воздушного судна с взлетно-посадочной полосы, авиалайнер попал на сырой грунт. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Пострадавших нет.
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Пассажирский самолет застрял в грязи в международной воздушной гавани Хошимина. По данным местных СМИ, борт выполнял внутренний рейс, он летел с острова Фукуок....
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