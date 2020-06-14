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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЧП во Вьетнаме. Пассажирский самолет застрял в грязи Пассажирский самолет застрял в грязи в международной воздушной гавани Хошимина. По данным местных СМИ, борт выполнял внутренний рейс, он летел с острова Фукуок....

Пассажирский самолет застрял в грязи в международной воздушной гавани Хошимина. По данным местных СМИ, борт выполнял внутренний рейс, он летел с острова Фукуок. Летчики проводили посадку в проливной дождь. Экипаж не смог предотвратить выкатывания воздушного судна с взлетно-посадочной полосы, авиалайнер попал на сырой грунт. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Пострадавших нет.