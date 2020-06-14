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Массовые обыски в банке ABLV в Латвии связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро
14.06.2020 13:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Латвии по адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли обыски — одни из самых массовых в истории Латвии. В полиции сообщили, что обыски связаны с делом о возможном отмывании сотни миллионов евро.
Как пишет портал
Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Петерис Бауска сообщил журналистам, что обыски в ABLV связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро.
Полиция подозревает, что сотрудники и руководство банка создали инфраструктуру, поддерживающую отмывание денег. Среди задержанных есть работники банка.
Представитель Госполиции Санита Гравите сообщила агентству LETA, что обыски проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов (
Представитель банка ABLV Янис Бунте сообщил агентству LETA, что этим утром представители правоохранительных органов явились в здание банка на Сканстес 7. Он воздержался от комментариев, с чем связан этот визит, лишь подчеркнув, что банк сотрудничает с правоохранительными органами.
Обыски прошли в одном кредитном учреждении, в предприятиях, на рабочих местах и домах отдельных лиц. Задержаны несколько человек.
В Генеральной прокуратуре агентству LETA сообщили, что в процессуальных действиях участвовали три прокурора.
Как ранее сообщалось, по поводу возможного отмывания денег в банке ABLV было заведено около 50 уголовных процессов.
В начале 2020 года стало известно, что правоохранительные органы
Напомним, в 2018 году Европейский центробанк
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В Латвии по адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли обыски - одни из самых массовых в истории Латвии. В полиции сообщили, что обыски связаны с делом о...
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