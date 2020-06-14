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Массовые обыски в банке ABLV в Латвии связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро

14.06.2020 13:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Латвии по адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли обыски — одни из самых массовых в истории Латвии. В полиции сообщили, что обыски связаны с делом о возможном отмывании сотни миллионов евро.


Фото: Reuters

Как пишет портал rus.lsm.lv, процессуально-следственные действия проводились в 46 местах. Участие в этих мероприятиях приняло порядка 300 сотрудников правоохранительных органов.

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Петерис Бауска сообщил журналистам, что обыски в ABLV связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро.

Полиция подозревает, что сотрудники и руководство банка создали инфраструктуру, поддерживающую отмывание денег. Среди задержанных есть работники банка.

Представитель Госполиции Санита Гравите сообщила агентству LETA, что обыски проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов (VID) и Cлужбой кибербезопасности Cert.lv.

Представитель банка ABLV Янис Бунте сообщил агентству LETA, что этим утром представители правоохранительных органов явились в здание банка на Сканстес 7. Он воздержался от комментариев, с чем связан этот визит, лишь подчеркнув, что банк сотрудничает с правоохранительными органами.

Обыски прошли в одном кредитном учреждении, в предприятиях, на рабочих местах и домах отдельных лиц. Задержаны несколько человек.

В Генеральной прокуратуре агентству LETA сообщили, что в процессуальных действиях участвовали три прокурора.

Как ранее сообщалось, по поводу возможного отмывания денег в банке ABLV было заведено около 50 уголовных процессов.

 

В начале 2020 года стало известно, что правоохранительные органы задержали бывшего главу представительства ABLV в Беларуси Евгения Терехина по делу об отмывании 50 миллионов евро.

Напомним, в 2018 году Европейский центробанк принял решение о ликвидации ABLV Bank. В Беларуси латышский банк был весьма активен. Как сообщили в Нацбанке, было два периода, когда у нас действовали его представительства, в 2006—2009 годах как представительство Aizkraukles banka, в 2011—2013-м уже под новым названием банка ABLV. Данные о количестве разрешений, выданных гражданам Беларуси на открытие счетов в этом банке, регулятор не разглашает.

 
 
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В Латвии по адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли обыски - одни из самых массовых в истории Латвии. В полиции сообщили, что обыски связаны с делом о...
 
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