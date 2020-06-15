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Оранжевый уровень опасности объявлен в Румынии
15.06.2020 17:42 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСильные дожди и ветер прошлись по западной и центральной Румынии. Ураганный ветер срывал крыши с домов и выкорчевывал деревья. Проливные дожди затопили более 70 домохозяйств. Блокирована часть национальных дорог. На ближайшие сутки местные метеорологи объявили оранжевый уровень опасности в 20 округах страны.
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Сильные дожди и ветер прошлись по западной и центральной Румынии. Ураганный ветер срывал крыши с домов и выкорчевывал деревья. Проливные дожди затопили более 70...
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