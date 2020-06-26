Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найдены причины масштабных паводков на западе Украины Обильные осадки, вырубка леса, застройка пойм и прибрежно-защитных полос - таковы главные причины масштабных паводков и затоплений населенных пунктов на западе...

Обильные осадки, вырубка леса, застройка пойм и прибрежно-защитных полос - таковы главные причины масштабных паводков и затоплений населенных пунктов на западе Украины, считают власти. Уровень воды в реках постепенно спадает, однако на западе страны остаются подтопленными более 260 населенных пунктов. Люди до сих пор добираются домой на лодках. Местами вода поднялась до 10 метров. Более 9 тысяч домов подтоплены, отрезаны от мира 2 десятка сел. В результате наводнений погибли 3 человека. Ущерб от непогоды оценивают на сумму почти 9 миллионов долларов.