ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Найдены причины масштабных паводков на западе Украины

26.06.2020 12:36 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Обильные осадки, вырубка леса, застройка пойм и прибрежно-защитных полос - таковы главные причины масштабных паводков и затоплений населенных пунктов на западе Украины, считают власти. Уровень воды в реках постепенно спадает, однако на западе страны остаются подтопленными более 260 населенных пунктов. Люди до сих пор добираются домой на лодках. Местами вода поднялась до 10 метров. Более 9 тысяч домов подтоплены, отрезаны от мира 2 десятка сел. В результате наводнений погибли 3 человека. Ущерб от непогоды оценивают на сумму почти 9 миллионов долларов. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обильные осадки, вырубка леса, застройка пойм и прибрежно-защитных полос - таковы главные причины масштабных паводков и затоплений населенных пунктов на западе...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Бразилии неизвестный поджег автобус с пассажирами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика