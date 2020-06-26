|
В Бразилии неизвестный поджег автобус с пассажирами
26.06.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПламенный протест. В Бразилии неизвестный разлил в салоне автобуса бензин, поджег его прямо у резиденции бразильского президента Жаира Болсонару. Таким образом он хотел выразить протест против политики главы государства. Чудом, никто из 10 пассажиров не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пламенный протест. В Бразилии неизвестный разлил в салоне автобуса бензин, поджег его прямо у резиденции бразильского президента Жаира Болсонару. Таким образом он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)