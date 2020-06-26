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В Бразилии неизвестный поджег автобус с пассажирами

26.06.2020 12:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пламенный протест. В Бразилии неизвестный разлил в салоне автобуса бензин, поджег его прямо у резиденции бразильского президента Жаира Болсонару. Таким образом он хотел выразить протест против политики главы государства. Чудом, никто из 10 пассажиров не пострадал.
 
 
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Пламенный протест. В Бразилии неизвестный разлил в салоне автобуса бензин, поджег его прямо у резиденции бразильского президента Жаира Болсонару. Таким образом он...
 
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