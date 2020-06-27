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В США максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 после волны протестов

27.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протесты в США продолжаются. В Нью-Йорке сотни демонстрантов разбили лагерь у городской ратуши. Манифестанты ночуют, едят и живут в парке рядом с административным зданием. В Вашингтоне протестующие хотят убрать памятник Линкольну. По их мнению, он восхваляет расизм. Служба национальных парков приняла меры предосторожности. Вокруг мемориала поставили железный забор.
Длительные массовые скопления людей влияют и на распространение COVID-19. За последние сутки зафиксировали 40 тысяч 870 новых случаев заражения.  Это максимальный суточный прирост заболевших для Штатов с начала пандемии.

 
 
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Протесты в США продолжаются. В Нью-Йорке сотни демонстрантов разбили лагерь у городской ратуши. Манифестанты ночуют, едят и живут в парке рядом с административным...
 
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