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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 после волны протестов Протесты в США продолжаются. В Нью-Йорке сотни демонстрантов разбили лагерь у городской ратуши. Манифестанты ночуют, едят и живут в парке рядом с административным...

Протесты в США продолжаются. В Нью-Йорке сотни демонстрантов разбили лагерь у городской ратуши. Манифестанты ночуют, едят и живут в парке рядом с административным зданием. В Вашингтоне. По их мнению, он восхваляет расизм. Служба национальных парков. Вокруг мемориала поставили железный забор.Длительные массовые скопления людей влияют и на распространение COVID-19. За последние сутки зафиксировали 40 тысяч 870 новых случаев заражения. Это максимальный суточный прирост заболевших для Штатов с начала пандемии.