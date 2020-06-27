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В США максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 после волны протестов
27.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротесты в США продолжаются. В Нью-Йорке сотни демонстрантов разбили лагерь у городской ратуши. Манифестанты ночуют, едят и живут в парке рядом с административным зданием. В Вашингтоне
Длительные массовые скопления людей влияют и на распространение COVID-19. За последние сутки зафиксировали 40 тысяч 870 новых случаев заражения. Это максимальный суточный прирост заболевших для Штатов с начала пандемии.
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Протесты в США продолжаются. В Нью-Йорке сотни демонстрантов разбили лагерь у городской ратуши. Манифестанты ночуют, едят и живут в парке рядом с административным...
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